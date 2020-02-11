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Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Kayseri merkezli 8 ilde vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen organize suç örgütüne operasyon yapıldı.

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Kayseri merkezli 8 ilde vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre 2018-2020 yılları arasında Kayseri, Adana, Antalya, Osmaniye, Mersin, Konya, Niğde ve Kahramanmaraş İllerinde hayvancılıkla uğraşan 100’ e yakın vatandaşı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu; M.B., C.Y., A.Y. ve E.Y. yakalandı. Çıkartıldıkları mahkemece yakalanan şüphelilerden M.B., C.Y. ve E.Y. tutuklanırken A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

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Kocasinan
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Kocasinan
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Emek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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