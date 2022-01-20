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Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede

20.01.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyede

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 18 Ocak'ta Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalanmış, gümrük kaçağı 130 cep telefonu ile 5 bin telefon aksesuarı ele geçirilmişti.

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