YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

13.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri merkezli sahte belge operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Aksaray'da, sosyal medya hesapları üzerinden para karşılığında kimlik, diploma ve ehliyet gibi sahte belge düzenledikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden para karşılığında sahte kimlik, ehliyet ve diploma düzenlendiğini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri ve Aksaray'da belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çoğunluğu tıp ve mühendislik fakültelerine ait 19 sahte diploma, 8 kimlik, 15 sürücü belgesi, ikamet izin belgesi, 7 muhtelif kart, 3 sim kartlı kartuş, 2 çipli boş kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı ve taşınabilir bellek ele geçirildi.

Sahte belgeleri bazı illere ve yurt dışına gönderdiği tespit edilen 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandıKayseri'de 8'i firari hükümlü 22 kişi yakalandı
Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:Bakan Kasapoğlu, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu:
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:12
Öğle
12:38
İkindi
16:09
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.