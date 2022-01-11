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Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği İstişare Toplantısı yapıldı

11.01.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin: - "Gelişmeleri hayretle izleyenlerden, mevcut dalgalanmalardan tedirgin olanlardan olmadık, olmayacağız. Hep devletimizin yanında olmaya, durmaya devam edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, döviz kurlarındaki dalgalanmalarda türbülansa kapılanlardan olmadıklarını belirterek, "Hep devletimizin yanında olmaya, durmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneğinin (KAYMOS) bir otelde düzenlediği istişare toplantısında konuşan Ertekin, Kayseri ile gönül bağları olduğunu söyledi.

Türkiye sınırlarını aşan holdingin 504 milyon dolar ihracatı, 8 farklı sektörde hizmet veren, 13 binden fazla çalışanı ve dolaylı 45 bin istihdamı olan devasa bir güç olduğunu ifade eden Ertekin, farklı sektörde hizmet vermelerine rağmen gelirlerinin neredeyse üçte birinin hala mobilyadan geldiğini belirtti.

Mobilyanın kendileri için çok önemli ve stratejik hizmet verdikleri alanlardan biri olduğunu ifade eden Ertekin, Türkiye'deki en büyük 5 mobilya markasından 3'ünün holdingleri bünyesinde bulunduğunu vurguladı.

Ülkede 2020'de yaşanan Kovid-19 salgınını çok iyi atlattıklarını, 2021'in de 2020'den daha iyi olduğunu dile getiren Ertekin, şunları kaydetti:

"2021 yılında dalgalanmalar, dövizin bir anda 17-18 liralara çıkmasına, geri gelmesine rağmen biz Kayserililer olarak devletimizin yanındayız. Sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Türbülansa kapılanlardan hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Gelişmeleri hayretle izleyenlerden, mevcut dalgalanmalardan tedirgin olanlardan olmadık, olmayacağız. Hep devletimizin yanında olmaya, durmaya devam edeceğiz."

KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise 2021'de yaşanan birçok sıkıntıya rağmen mobilya sektörünün büyümeye devam ettiğini ve ihracatta başarı sağlandığını anlattı.

Dünyada yaşanan krizi fırsata çevirmek için çalıştıklarına dikkati çeken Yalçın, Çin veya diğer ülkelerde mobilya sektöründe yaşanan sıkıntıları değerlendirerek, pazarda hızlı bir büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

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