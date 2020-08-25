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Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kayseri OSB yol yapım, bakım ve onarım ekipleri tarafından muhtelif caddelerde hız kesme bariyer yapım çalışmaları, Arıtma Tesisi etrafı kilitli parke yol yapım çalışması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, oto park ve TIR Parkı çevre düzenlemesi işleri gerçekleştirildi.

Kayseri OSB yol yapım, bakım ve onarım ekipleri tarafından muhtelif caddelerde hız kesme bariyer yapım çalışmaları, Arıtma Tesisi etrafı kilitli parke yol yapım çalışması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, oto park ve TIR Parkı çevre düzenlemesi işleri gerçekleştirildi. Ayrıca asfalt yama ekipleri bozulan ve yıpranan yolların bakım ve onarım çalışmalarına kesintisiz devam etti.
Çalışmalara dair bilgiler veren Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kendi içerisinde 150 km’lik bir ulaşım ağına sahiptir. Bölgemize günlük 25 bin civarında araç girişi olmaktadır. Dönemimizde bugüne kadar 55 km yolumuz asfaltlanmış olup, bunun için 192 bin ton asfalt malzemesi kullanılmıştır. Yine, tali yollara kilitli parke yapılmış olup, bugüne kadar toplam 18 km yolumuzun kilitli parke kaplaması yapılmıştır. Trafik sorununun giderilmesi amacıyla da muhtelif kavşaklardaki köprüler 3’er metre genişletilmiştir.
Yol yapım, bakım, onarım, trafik işaretlendirme ve karla mücadele gibi muhtelif çalışmalarla bölgemizdeki ulaşımın kaliteli, kesintisiz, rahat ve güvenli olması için gece - gündüz demeden çalışmalara kesintisiz devam ediyoruz.
Altyapı ve üstyapı da görev alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bölgemizin tamamına bu özen ve ihtimamı gösteriyor, Kayseri OSB’nin tamamında kalıcı, örnek ve öncü projelere imza atıyoruz. Zira bizler şuna inanıyoruz ki; sanayicilerimiz / üyelerimiz hizmetin en iyisine layıktır. Bütün bu hizmetlerin hayırlı - uğurlu olmasını diliyorum. “ açıklamasında bulundu.

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