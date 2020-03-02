Kayseri OSB Atletikspor zafer sarhoşu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Şampiyonu OSB Atletikspor şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor. Antrenör Bekir Dağlı, futbolcular Erman Deveci ve Emre Ulu açıklamalar yaptı.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’nda şampiyon olarak Süper Amatör Küme’ye yükselen Kayseri OSB Atletikspor’da moraller yerinde. Ligin son maçında Gültepespor’u 2-1 yenerek şampiyon oldukları müsabaka sonrasında antrenör Bekir Dağlı, futbolculardan Erman Deveci ve Emre Ulu, açıklama yaptı.

Antrenör Bekir Dağlı, açıklama yaparken oyuncularının sevinç çığlıkları arasında kaldı. Omuzlara alınıp havaya atılan OSB Atletikspor antrenörü Bekir Dağlı, açıklamasında "Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan böyle kazanıldı böyle kazanılmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Zor bir günde zor bir maç oynadık maç centilmence ve çok güzel geçti. Şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum. İnşallah Süper Amatör Küme’de de gençlerimizle devam edeceğiz, devam etmeye çalışacağız. İnşallah güzel olacak. Şampiyonluk bütün camiamıza hayırlı olsun" dedi.

OSB Atletikspor takım kaptanı Erman Deveci, şampiyon oldukları maç sonrasında "Ben bu takıma son 4 haftada katıldım. Bu takım bu şampiyonluğu gerçekten çok hak etti. Biz gencecik bir takımız. Lise son öğrencisi en az 10 arkadaşımız hem üniversiteye hazırlanıyorlar, hem burada futbol oynuyorlar. İnanın bu takım alt yapısıyla beraber Süper Amatör Küme’ye renk katacak. Bu takım göreceksiniz Süper Amatör’den BAL’a, oradan inşallah 3.lige çıkacaktır. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık" dedi.

OSB Atletikspor futbolcularından Emre Ulu da, maç sonrasında "Bizim açımızdan gerçekten çok zor bir maç oldu. 1 yıldır her takım gibi bizde çok emek verdik. Ligin ikinci yarısında 9 puan kadar geriye düştük, ama biz yılmadık, çok emek verdik başaracağımıza inanıyorduk. Şu an 3’lü averaja girdik ve lider olarak bir üst lige çıktık. Söyleyecek çok bir şey yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" cümleleri kurdu.

