YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri OSB Atletikspor zafer sarhoşu

Kayseri OSB Atletikspor zafer sarhoşu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 08:59 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Şampiyonu OSB Atletikspor şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu Şampiyonu OSB Atletikspor şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor. Antrenör Bekir Dağlı, futbolcular Erman Deveci ve Emre Ulu açıklamalar yaptı.
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’nda şampiyon olarak Süper Amatör Küme’ye yükselen Kayseri OSB Atletikspor’da moraller yerinde. Ligin son maçında Gültepespor’u 2-1 yenerek şampiyon oldukları müsabaka sonrasında antrenör Bekir Dağlı, futbolculardan Erman Deveci ve Emre Ulu, açıklama yaptı.
Antrenör Bekir Dağlı, açıklama yaparken oyuncularının sevinç çığlıkları arasında kaldı. Omuzlara alınıp havaya atılan OSB Atletikspor antrenörü Bekir Dağlı, açıklamasında "Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu vatan böyle kazanıldı böyle kazanılmaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Zor bir günde zor bir maç oynadık maç centilmence ve çok güzel geçti. Şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum. İnşallah Süper Amatör Küme’de de gençlerimizle devam edeceğiz, devam etmeye çalışacağız. İnşallah güzel olacak. Şampiyonluk bütün camiamıza hayırlı olsun" dedi.
OSB Atletikspor takım kaptanı Erman Deveci, şampiyon oldukları maç sonrasında "Ben bu takıma son 4 haftada katıldım. Bu takım bu şampiyonluğu gerçekten çok hak etti. Biz gencecik bir takımız. Lise son öğrencisi en az 10 arkadaşımız hem üniversiteye hazırlanıyorlar, hem burada futbol oynuyorlar. İnanın bu takım alt yapısıyla beraber Süper Amatör Küme’ye renk katacak. Bu takım göreceksiniz Süper Amatör’den BAL’a, oradan inşallah 3.lige çıkacaktır. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık" dedi.
OSB Atletikspor futbolcularından Emre Ulu da, maç sonrasında "Bizim açımızdan gerçekten çok zor bir maç oldu. 1 yıldır her takım gibi bizde çok emek verdik. Ligin ikinci yarısında 9 puan kadar geriye düştük, ama biz yılmadık, çok emek verdik başaracağımıza inanıyorduk. Şu an 3’lü averaja girdik ve lider olarak bir üst lige çıktık. Söyleyecek çok bir şey yok. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" cümleleri kurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri ilçelerinde okullar tatil edildi

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.