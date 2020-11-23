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Kayseri OSB Genel Kurulu ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu, 2021 yılı genel kurulu ile birlikte yapılmak üzere ertelendi.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından genel kurul ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “T.C.

Kayseri OSB Genel Kurulu ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu, 2021 yılı genel kurulu ile birlikte yapılmak üzere ertelendi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından genel kurul ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlüğümüze ulaşmış olan yazısında, ‘Korona virüs salgını ile ilgili olarak sayın cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve salgının ülkemizde olduğu gibi Kayseri ilinde de artış göstermesi, İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve 19161 Sayılı Genelgesi ile de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gibi hususlar dikkate alındığında, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesi ile önceki yıllarda yapılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul toplantılarına katılımın fazla olduğu da göz önüne alındığında bu şartlar altında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul toplantısının yapılmasının çalışanları ile katılımcılarının sağlıklarını riske sokacağı gerekçesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi genel kurul toplantısının 2021 yılı Genel Kurulu ile birlikte yapılması uygun bulunmuştur’ Denilmek sureti ile Kayseri OSB 2020 Yılı Mali Genel Kurulunun, 2021 Yılı Mali Genel Kurulu ile birlikte yapılmasına karar verilmiştir.”

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