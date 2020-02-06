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Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan:

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamladı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan:

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamladı. Başkan Adil Özhan, “Bu şehre şampiyonluk yakışır, sloganıyla çıktığımız yolculukta şehrimiz büyük bir teveccüh göstermiş, takımına sahip çıkmıştır” dedi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamlayarak 1.Lig yoluna hedefine adım adım ilerleyen OSB Teknik Koleji ve Spor Kulübü kupayı bu kez Kayseri’ye getirmek istiyor.
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Adil Özhan yaptığı açıklamada, “Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü olarak 300’den fazla sporcuyla değişik yaş gruplarında şehrimiz sporuna 2014 yılından beri hizmet etmekteyiz. Bu süre zarfında yaptığımız yatırımların meyvesi olarak Kadın Voleybol A takımımız geçtiğimiz hafta sonu gruplar aşamasında şu ana kadar oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak son maçlar oynanmadan 16 kalifiye takım arasına adını grup lideri olarak yazdırmış ve 1. Lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etmiştir. Sultanlarımızı ve antrenörlerimiz Harun ve Seher Şahin’i kutluyorum. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta bu gençlere inanan OSB Teknik Koleji yönetimine, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler Kulüp yöneticilerime, sahada terleyen sporcularımızın “iyi bireyler” olması için çalışan velilerimize, evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan taraftarımıza, her şartta haberi kovalayan siz değerli basın mensuplarına minnetlerimizi sunuyoruz. Tarihi ve yeri daha sonra TVF tarafından ilan edilecek olan Play-Off müsabakaları ile yeni sezonda 1. Lig’de mücadele edecek 4 takım belirlenecek ve bu takımlardan biri de inşallah biz olacağız. “Bu şehre şampiyonluk yakışır!” sloganıyla çıktığımız yolculukta şehrimiz büyük bir teveccüh göstermiş, takımına sahip çıkmıştır. Adımızda Kayseri, armamızda Erciyes’i taşımanın sorumluluğunun bilinciyle bu teveccühe layık olmak için biz de kenetlenmiş durumdayız. Desteklerinizle Kayseri’ye şampiyonluk kupasıyla döneceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Adil Özhan:

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