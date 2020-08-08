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Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik’in rakipleri belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:52 | Son Güncelleme

2020-2021 Voleybol Sezonunda 1.Ligde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor’un rakipleri belli oldu.1.Lig B-Grubunda mücadele edecek olan Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Gençlikspor yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde start verecek.

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik’in rakipleri belli oldu

2020-2021 Voleybol Sezonunda 1.Ligde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor’un rakipleri belli oldu.
1.Lig B-Grubunda mücadele edecek olan Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Gençlikspor yeni sezon hazırlıklarına ilerleyen günlerde start verecek. Geçen sezon Play-Off’tan şampiyon olarak çıkarak adını 1.Lige yazdıran OSB Teknik Koleji Gençlikspor’un yeni sezondaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. B Grubunda yer alan OSB Teknik Koleji Gençlikspor 11 takım ile mücadele edecek. Ankara (4), Gaziantep (2), Sakarya, Nevşehir, Bolu, Adana ve Antalya ekipleri ile aynı grupta yer aldı.
İşte OSB Teknik Koleji Gençlikspor’un rakipleri; Çukurova Belediyespor (Adana), Numune Gençlik (Ankara), Pursaklar Voleybol İhtisas (Ankara), Sigorta Shop Kalecik Belediyespor (Ankara), Ted Ankara Kolejliler (Ankara), Antalyaspor (Antalya), Bolu Belediyespor (Bolu), Adam Voleybol (Gaziantep), Merinos (Gaziantep), Nevşehir Belediyespor (Nevşehir) ve Sakarya Voleybol (Sakarya) takımları ile mücadele edecek.

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