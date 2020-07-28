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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’dan Kurban Bayramı Mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı’na bizleri ulaştırdığı için Yüce Allah’a hamd olsun" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:Dayanışmanın, yardımseverliğin, huzurun ve bereketin kutlu bir tezahürü olan Kurban Bayramı; uhuvvet duygularını, sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısıdır.Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Tüm İslam Alemi’ne, ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederken sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan’dan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, "Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin barıştığı, sevgi ve merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı’na bizleri ulaştırdığı için Yüce Allah’a hamd olsun" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:
Dayanışmanın, yardımseverliğin, huzurun ve bereketin kutlu bir tezahürü olan Kurban Bayramı; uhuvvet duygularını, sevgiyi, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile olan huzur ve hakkaniyet kapısıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Tüm İslam Alemi’ne, ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ederken sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

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