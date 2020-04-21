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Kayseri polisi bir ayda 633 vatandaşa ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 633 vatandaşa ulaşılırken 283 bilgilendirme materyali dağıtıldı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında; 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği ve Toplum Destekli Polislik genel faaliyet ve çalışmaları yürütülmeye devam edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nce 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 633 vatandaşa ulaşılırken 283 bilgilendirme materyali dağıtıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında; 1845 Polis Korosu, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği ve Toplum Destekli Polislik genel faaliyet ve çalışmaları yürütülmeye devam edildi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalarda; 218 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. 1 suç mağduru destek ziyareti yapılmış, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak 24 sosyal yardım faaliyeti ve 1 sosyal etkinlik yapıldı. Kentteki kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla genel güvenliğe ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılım ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları genel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Mahalle Polisleri sorumluluk bölgelerinde metruk bina ve imar işleri sorunları hakkında ilgili belediyelere 10 bildirim yapılırken yine asayiş ve güvenlik konularında ilgili emniyet birimlerine 2 bildirimde bulunuldu. Ayrıca şube müdürlüğüne kurumsal e-posta üzerinden gelen 2 e-mailin de gereği yapıldı.
15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasındaki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 633 vatandaşa ulaşılırken 283 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı.

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