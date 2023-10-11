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Kayseri polisi uyuşturucuya ‘aman’ vermiyor: 7 gözaltı

11.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 7 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.D., İ.A., H.C. ve İ.B. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şahısların kullanmakta oldukları araçta, üzerlerinde ve birlikte konakladıkları rezidans odasında yapılan aramalarda 6 parça halinde 161 gram uyuşturucu madde, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, C.D., İ.Y., H.Ü. ve İ.Y. ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alınırken, K.Ö., M.H. ve İ.T. ise ‘uyuşturucu madde ticaretin yapma’ suçundan aranmaları bulunmasından dolayı yakalanılarak, cezaevine teslim edildi.

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