YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.12.2020 22:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.A., E.S., İ.G.

Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.A., E.S., İ.G. ve Z.D. isimli şahısların ev ve üst aramalarında 16 fişek halinde 100 gr metamfetamin maddesi, 4 adet lirica hap, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet tabanca mermisi ve suçtan elde edilen gelir olarak 12.150 TL ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallere el konulurken, yakalanan 4 şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
PARTNERKarantina bebekleriKarantina bebekleri

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:41
İkindi
15:06
Akşam
17:26
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazar

Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fatih Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.