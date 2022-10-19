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Kayseri Şeker, 6 ildeki pancar sahasından 3 milyon tonun üzerinde rekolte bekliyor

19.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: - "3 milyon 50 bin ton gibi bir pancar işlenir diye ümit ediyoruz. Bunun sonucunda da 450 bin ton şeker üretimi bekliyoruz" - Çiftçi İbrahim Bayram: - "Verimimiz güzel. Ekim kalitemiz de iyi oldu ve şu anda memnunuz"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Şeker Fabrikası'nın faaliyet alanında bulunan Kayseri, Tokat, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Amasya'daki pancar ekim alanlarında 3 milyon tonu aşkın rekolte bekleniyor.

Kayseri Şeker Fabrikasının yüzde 58,6 hissesine sahip Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl 18,3 milyon ton şeker pancarı hasat edildiğini aktaran Akay, 33 fabrikada 2 milyon 500 bin ton şeker üretildiğini ifade etti.

Çiftçilerin yoğun bir tempoyla pancar hasadını sürdürdüğünü belirten Akay, "Bizim 3 fabrikamız var. Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal olarak toplam 500 bin dekar alanda çiftçilerimize pancar ektiriyoruz. Yaklaşık 14 bin çiftçiyle bunu yapıyoruz. Faaliyet sahamızın içerisinde 6 il, 41 ilçe ve 500'e yakın köy bulunmakta. Bu sene yaklaşık 3 milyon tonu aşkın rekolte bekliyoruz. İşin doğrusu, 3 milyon 50 bin ton gibi bir pancar işlenir diye ümit ediyoruz. Bunun sonucunda da 450 bin tonluk bir şeker üretimi bekliyoruz. Bizim kotamız 429 bin 550 ton, üç fabrikamızdaki kotamız. Böyle olunca kota fazlası bir üretim gerçekleştireceğiz inşallah." diye konuştu.

- "Dekarda verim iyi görünüyor"

Kayseri Şeker olarak 3 fabrikanın da faaliyette olduğunu vurgulayan Akay, Kayseri, Tokat, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Amasya'da kendi bölgelerinde bulunan ekim alanlarında bir gerileme söz konusu olmadığını dile getirdi.

Akay, şunları kaydetti:

"Tabi biz bu üretim başlangıcını kademeli bir şekilde yaptık. Bu sene için dekarda verim iyi görünüyor. Bunun yanında şeker oranı geçen seneye göre biraz düşük seviyede. Bu sadece Kayseri'de değil, Türkiye genelinde böyle. Pancar tarımı iklimden çok etkileniyor. Verimlilik, hastalık, şeker oranı itibarıyla iklimden çok etkileniyor. Sulama imkanlarının da etkisi bunda fazla. Şu ana kadarki gidişat oldukça iyi, başarılı. Bundan sonra şeker oranının biraz daha yükseleceğini ümit ediyoruz. Tabi burada asıl olan çiftçinin elde edeceği gelir. Bu yönüyle baktığımız zaman çiftçilerimiz bu sene inşallah gelir açısından mutlu olacak. Ton üzerinden 1450 lira fiyatlama söz konusu ama bunun yanında primler, çeşitli fiyat eklemeleriyle çiftçinin ton başına yaklaşık geliri 1650 lira seviyesinde olacak."

- Çiftçiler pancar hasadına başladı

Kayseri'de çiftçiler, ektikleri pancarları hasat ederek, fabrikaya taşımaya başladı.

Çiftçi İbrahim Bayram, çocukluğundan beri pancar ekimi yaptıklarını, bu yılın bereketli geçtiğini belirtti.

Yaklaşık 350 dekar araziye pancar ektiklerini anlatan Bayram, şunları söyledi:

"Pancar ekimimiz güzel geçti, iyiydi. Verimimiz de güzel. Ekim kalitemiz de iyi oldu ve şu anda memnunuz. Bu sene biz 1000 metrekareden 7,5-8,5 ton alıyoruz. Genelde biz 7'nin altına hiç düşmedik. Fiyatlar geçen yıl 450 lirayken bu yıl başında 1100 lira olarak açıklandı ancak sağ olsun Cumhurbaşkanımız bunun düşük olduğunu ifade etti ve 1450 lira oldu. Bu sene 350 dönüm kadar yer ektik ve ortalama 8 alsak 2 bin 500 ton alacağız. Bu yıl kota sıkıntımız da yok, memnunuz."

Ahmet Kocaoğlu da bu yıl verimin iyi olduğunu dile getirdi.

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