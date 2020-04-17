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Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi "Ari işletme belgesi" aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası bünyesindeki Pandoğa Gıda Sanayi Şirketi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Ari işletme belgesi" verildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu belgenin hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere örnek teşkil edeceğini belirtti.

Kentte ilk kez bir işletmenin bu belgeyi almaya hak kazandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hayvan ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve bu ürünlerin ihracatının sürdürülebilmesi için gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen hayvan hastalıklarından ari olarak üretim yapması amaçlanmaktadır. Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışındaki altı ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da faaliyet alanlarının tamamında olduğu gibi hayvancılık konusunda sağlık, güven ve hijyene fazlasıyla dikkat ettiklerini, bunun bir göstergesi olarak Pandoğa Gıda Sanayi'nin bu belgeyi almayı hak ettiğini aktardı.

Bu belgenin işletmeler için zaruri hale geldiğini vurgulayan Akay, "İşletmemizde bulunan sığırlar, sığır tüberkülozu yönetmeliği ve bruselloz ile mücadele yönetmeliği hükümleri gereğince tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il ve ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilmiş ve her iki hastalıktan menfi bulunan işletmemiz bu belgeyi almıştır. Bu belgenin Kayseri'de ilk ve tek oluşu bizler açısından büyük gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ari işletme belgesi Kayseri Şeker Fabrikası

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