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Kayseri Şeker Fabrikasının "tarım robotu"nun prototipi üretildi

09.09.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker Fabrikasının "tarım robotu"nun prototipi üretildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası ile bir mühendislik firmasınca yapılan ve TÜBİTAK-TEYDEB 1501 kapsamında desteklenen tarım robotunun prototipi görücüye çıktı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker 4'ncü Tarla Günleri etkinliklerinde tarım robotunun prototipi katılımcılara tanıtıldı.

Rekolte tahmininden görüntü işlemeye, erken hastalık tespitinden ilaçlamaya ve nem ile sıcaklık ölçmeye kadar pek çok işlevi olan robotun tasarım çalışmaları devam ediyor.

Enerji bataryaları ile kendini şarj eden ve 24 saat aralıksız çalışabilen tarım robotu, GPS uygulaması ve yapay zeka sistemi ile yaptığı analizleri veri tabanına işleyerek cep telefonları ya da tabletler üzerinden çiftçilere bulundukları noktalardan anlık bilgilendirme sunacak.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi'nin ADF Mühendislik ile yürüttüğü projenin 2022 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

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