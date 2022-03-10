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Kayseri Şeker, pancar bedeli avans fiyatını ton başına 1000 liraya yükseltti

10.03.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şeker, pancar bedeli avans fiyatını ton başına 1000 liraya yükseltti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in, artan maliyetleri dikkate alarak 800 lira olan 16 polar (pancarın ihtiva ettiği şeker oranı) pancar avans fiyatını 1000 liraya yükselttiğini bildirdi.

Akay, yazılı açıklamasında, pancar avans fiyatında Kayseri Şeker olarak güncelleme yaptıklarını belirtti.

2022 üretim yılı için 16 polar pancar avans fiyatını ton başına 800 lira açıkladıklarını hatırlatan Akay, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin artan üretim maliyetlerini dikkate alarak, üretim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 16 polar pancar avans fiyatını 1000 TL/tona yükselttik. Böylelikle geçen yıl 420 olan pancar avans fiyatı yüzde 138 artmış oldu. Kayseri Şeker, her zaman çiftçisinin ve üretimin yanında. Çiftçilerimizin rahat üretmesi için Kayseri Şeker olarak sektörde ilk adımları atmaya devam ediyoruz. Pancar avans fiyatımız çiftçilerimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi nasip etsin."

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