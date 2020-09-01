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Kayseri Şeker'de çalışan 2 bin 782 kişiye promosyon desteği

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker'de çalışan 2 bin 782 kişiye promosyon desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikalarında çalışanlar ile Kayseri Şeker’e bağlı iştiraklerde görev yapan toplam 2 bin 782 kişiye, 2 bin 300 ile 4 bin lira arasında değişen promosyon ödenecek.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi süresince çalışanlarını yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yapılan banka anlaşmaları neticesinde çalışanlarına ödenecek promosyon ile destek oldu.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, promosyon ödemesinin bir müjde değil hak olduğunu ifade etti.

Akay, 10 yıldır temel felsefelerinin, Kayseri Şeker'de hep birlikte büyük bir gayretle, azimle ve fedakarlıkla oluşturdukları artı değeri hak edenlere hakkaniyet ölçüsünde paylaştırmak olduğunu vurguladı.

Bankaların yüksek maaş alanlara yüksek, düşük maaş alanlara düşük promosyon ödediğini kaydeden Akay, bu dengesizliği ortadan kaldırmak ve düşük maaş alan çalışanları koruyup kollamak adına adaletli bir promosyon hesabı yaptıklarını aktardı.

Bu konuda iyi pazarlık yaptıklarını düşündüğünü belirten Akay, şunları kaydetti:

"Ciddi bir şekilde bankalarla görüşüp, alabileceklerinin azamisini almaya çalıştılar ve biz üç kuruş daha fazla ödeyebilir miyiz anlayışıyla çalışmamızı tamamladık. Toplamda bu promosyon ödemesi 2 bin 782 kişiyi kapsıyor, bu sayının 441’i bizim iştiraklerimizdeki çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Kayseri Şeker'in maaş durumlarına göre en düşük promosyonu 2 bin 300 lira olarak belirledik. Bu rakam geçen sene 1375 lira idi. Yani 925 lira ilavesi var. Promosyon uygulamasını bankalar, kişilerin maaşlarına göre yapıyor, düşük maaş alanlara düşük promosyon, yüksek maaş alanlara yüksek promosyon veriyor. Dolayısıyla maaşa göre bir promosyon söz konusu. Biz de 'dengesizlik olmasın, yüksek maaş alanlar olabilir ama promosyonda yüksek maaşlılar biraz fedakarlık yapmış olsunlar ve öncelikle düşük maaşlıları koruyup kollamamız gerek’ dedik. Kayseri Şeker’in bünyesinde promosyon 2 bin 300 ile 4 bin lira arasında değişirken, iştiraklerde ise bu rakam 2 bin 300 ile 3 bin 500 lira arasında değişiyor."

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Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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