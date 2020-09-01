Kayseri Şeker'de çalışan 2 bin 782 kişiye promosyon desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker fabrikalarında çalışanlar ile Kayseri Şeker’e bağlı iştiraklerde görev yapan toplam 2 bin 782 kişiye, 2 bin 300 ile 4 bin lira arasında değişen promosyon ödenecek.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi süresince çalışanlarını yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yapılan banka anlaşmaları neticesinde çalışanlarına ödenecek promosyon ile destek oldu.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, promosyon ödemesinin bir müjde değil hak olduğunu ifade etti.

Akay, 10 yıldır temel felsefelerinin, Kayseri Şeker'de hep birlikte büyük bir gayretle, azimle ve fedakarlıkla oluşturdukları artı değeri hak edenlere hakkaniyet ölçüsünde paylaştırmak olduğunu vurguladı.

Bankaların yüksek maaş alanlara yüksek, düşük maaş alanlara düşük promosyon ödediğini kaydeden Akay, bu dengesizliği ortadan kaldırmak ve düşük maaş alan çalışanları koruyup kollamak adına adaletli bir promosyon hesabı yaptıklarını aktardı.