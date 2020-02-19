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Kayseri Şeker’den Develi’deki çiftçilere eğitim semineri

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kayseri Şeker tarafından her yıl düzenlenen ’Çiftçi Eğitim Seminerleri’ Kayseri ve bölgelerinde başladı.

Kayseri Şeker tarafından her yıl düzenlenen ’Çiftçi Eğitim Seminerleri’ Kayseri ve bölgelerinde başladı. Çiftçilerin, sürdürülebilir tarım, damla sulama, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği toplantıda çiftçilerle istişarelerde bulunuldu.
Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde yapılan seminere Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Develi, Tomarza ve Yahyalı İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Ziraat Odaları ve Develi’deki çiftçiler katıldı.
Yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’in ardından söz alan Başkan Mehmet Cabbar, “Kayseri Şeker sadece Kayserimizin değil ülkemizin yüz akı kurumlarındandır. Kayseri Şeker kendisinin kalkınmasıyla birlikte çiftçilerimizi da kalkındıran, Develimize, Kayserimize ve ülke ekonomimize de katma değer üreten kurumlarımızdandır. Bu ve benzer toplantıların çiftçilerimiz için çok önemli olduğunu ve daha sık aralıklarla yapılmalarını diliyorum. Annesinin sağlık problemi nedeniyle aramıza katılamayan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Beyefendi başta olmak üzere bütün Kayseri Şeker çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Mehmet Cabbar’ın ardından söz alan Develi Kaymakamı Murat Duru, “Develimizin %85’lik bir kısmı çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Dolayısıyla toprağın sağlığını korumak bizlerin en büyük görevleri arasındadır. Gelecek nesillerimizin daha sağlıklı yetişebilmesi için devletimizin belirttiği ölçüleri uygulamak zorundayız. Bu güzel ve verimli eğitimi ilçemizdeki çiftçilerin istifadesine sunan Kayseri Şekerimizin her kademesinde görev yapan herkesi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Eğitim seminerinin sonunda Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez çiftçilerin sorularını ve taleplerini dinleyerek cevaplandırmalarda bulundu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi çiftçilerine sağladığı desteklerden dolayı bütün Develili çiftçiler adına Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer’e Türk bayrağı hediye etti.

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