Kayseri Şeker'e bağlı çiftçiler bu yıl 500 bin dekar alana şeker pancarı ekecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın sorumluluk alanındaki çiftçilerin bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alana şeker pancarı ekeceğini söyledi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde pancar ekim törenine katılan Akay, Türkiye'deki şeker fabrikalarının kotalı üretim yaptığını anımsattı.

Bu çerçevede Kayseri Şeker Fabrikası'nın, Boğazlıyan ve Turhal olmak üzere 3 fabrikasının da belirlenmiş kotaları olduğunu aktaran Akay, bu yıl hem kotayı doldurmak hem de daha fazlasını üretmek için gayret göstereceklerini belirtti.

14 bin çiftçinin şeker pancarı ektiğini bildiren Akay, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin tamamı, Sivas'ın 3'te 2'si, Yozgat'ın yarısı, Tokat'ın neredeyse tamamı, Amasya ve Nevşehir de dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah 500 bin dekar alanda üretim yapmayı hedefliyoruz. Toplam şeker kotamız olan 429 bin 550 tonu ve daha fazlasını üretme niyetindeyiz çünkü geçen yıl pancar ve şeker üretiminde sorun yaşadık. İstiyoruz ki bu dönemde ülkemizin ihtiyacı karşılansın ve sorun yaşanmasın. Geçen yıl sadece yağıştan değil, pancar hassas bir bitki olduğu için ani ısınma ve soğumadan da kaynaklı etkilendi. Bu yıl şu ana kadar yağışlar elverişli, bundan sonra da bahar yağmurları beklenen seviyede olursa başarılı bir üretim bekliyoruz."

Çiftçinin zor ve zahmetli şartlarda üretim yaptığına dikkati çeken Akay, "Ekonomik problemler, gübrede, mazottaki fiyat artışı, sulamada kullanılan elektrik fiyatlarındaki artış, bu elektrik bedellerinin her ay ödeniyor olması çiftçiyi sıkıntıda bırakıyor. Bunların hepsinin karşılanması, çiftçinin elinin kolaylaştırılması lazım. Biz hem pancar üreticisi hem de Kayseri Şeker olarak bunu en iyi seviyede yapma gayretindeyiz, çiftçiyi mağdur etmek istemiyoruz. Çiftçinin ciddi bir üretim enerjisi var, bunu en üst seviyede kullanmak için destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz." diye konutu.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da dünyada ve Türkiye'de üretim koşullarının eskiye kıyasla farklı olduğunu ancak bunun üreticiyi yıldırmaması gerektiğini ifade etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da çiftçilere yeni sezonda bereket diledi.

Konuşmaların ardından çiftçiler tarlaya pancar tohumu ekti.

