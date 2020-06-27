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Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı.2019-2020 futbol sezonunda İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve oynadığı ilk 4 maçını da kazanarak 12 puanla zirvede yer alan Simya Kolejispor, pandemi nedeniyle tamamlanan sezon sonrası bir üst lige yükseldi.

Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Kayseri Simya Kolejispor ilk sezonunda mutlu sona ulaştı.
2019-2020 futbol sezonunda İkinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden ve oynadığı ilk 4 maçını da kazanarak 12 puanla zirvede yer alan Simya Kolejispor, pandemi nedeniyle tamamlanan sezon sonrası bir üst lige yükseldi. Yeni sezonda Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek olan Kayseri Simya Kolejispor şimdiden kolları sıvadı.
Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Takımımız yeni kurulup ilk kez mücadele ettiğimiz 2019-2020 sezonu 2.Amatör Küme oynanan 4 karşılaşmanın 4’ünü de kazanıp namağlup bir şekilde 1.Amatör Küme’ye yükselme başarısı göstermiştir. Gerek karakter sahibi futbolcularımız gerekse fedakar teknik ekibimizi kutluyor yeni sezonda bütün takımlara başarılar diliyoruz” denildi.

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