Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta nakliyeciler eylem yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yolu kapatmak istedi.

Kayseri Nakliyeciler Sitesi'nde toplanan bir grup nakliyeci, yeterli park alanları bulunmaması, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini istedi.

Osman Kavuncu Bulvarı'na kadar yürüyen gruptan bazıları, kamyon ve tırla Kayseri-Ankara kara yolunu kapatmaya çalıştı. Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

Bu arada, nakliyecilerin sorunlarını dinlemek için eylemin yapıldığı yere gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Nakliyecilerin problemlerini çözmek için önümüzdeki hafta içi Bakan beyden randevu talep edeceğim. Seçeceğiniz bir heyetle problemleri yazılı hale getirelim ve Bakan beye takdim edelim. 'Nakliyeciler sıkıntı çekiyor, bunu çözmemiz gerekiyor' diyelim. Bu işi üstümüze aldığımız zaman inşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.