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Kayseri. snowboard’da madalyaları topladı

12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da yapılan Snowboard 1.

Erzurum’da yapılan Snowboard 1. Etap müsabakalarında Kayserili sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Snowboard 1. Etap müsabakaları 9-10 Ocak tarihlerinde Erzurum’da organize edildi.
Müsabakalara Kayseri’yi temsilen katılan sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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