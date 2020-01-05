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  4. Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Ülküspor engelini 3-0 ile geçti.Stat: Erkilet StadıHakemeler: Suha Adıyaman xx, Recep Güneş xx, Furkan Ulu xxEsen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx,Vedat Daşçı xxx, Ömer Gün xxx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu xxx, Hasan Yazgan xxx, Şenol Büyükçekiç xxx, (Dk.87 Mükremin Bayrak xx), Mehmet Yaman xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Dk.80 Uğur Özdemir xx), Harun Çetin xxx, Mücahit Baykaldı xxxKocasinan Ülküspor: Furkan Avşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Göğercin x, Harun Kahraman x, Furkan Önal x, Turan Derecik x, Okan Çetiner x, Muaz Guzay x, Seyit Nergiz x, Okan Özdemir xGoller: Hasan Yazgan Dk.24, Harun Çetin Dk.75, Mükremin Bayrak Dk.90 (Esen Makina Belsinspor)

Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 14.haftasında Esen Makina Belsinspor, Kocasinan Ülküspor engelini 3-0 ile geçti.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemeler: Suha Adıyaman xx, Recep Güneş xx, Furkan Ulu xx
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx,Vedat Daşçı xxx, Ömer Gün xxx, Furkan Hançer xxx, Tarık Mutlu xxx, Hasan Yazgan xxx, Şenol Büyükçekiç xxx, (Dk.87 Mükremin Bayrak xx), Mehmet Yaman xxx, Rafet Kayapınar xxx, (Dk.80 Uğur Özdemir xx), Harun Çetin xxx, Mücahit Baykaldı xxx
Kocasinan Ülküspor: Furkan Avşar x, Mehmet Kurtuluş x, Talha Çoban x, Hasan Göğercin x, Harun Kahraman x, Furkan Önal x, Turan Derecik x, Okan Çetiner x, Muaz Guzay x, Seyit Nergiz x, Okan Özdemir x
Goller: Hasan Yazgan Dk.24, Harun Çetin Dk.75, Mükremin Bayrak Dk.90 (Esen Makina Belsinspor)

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Sabah
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Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Pazar

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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