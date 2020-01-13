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  4. Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 08:44 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 15.hafatsında Develi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan Şimşekspor puanları paylaştılar.

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 15.hafatsında Develi İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Develispor ile Kocasinan Şimşekspor puanları paylaştılar. Haftaya lider olarak giren Develispor kaybettiği 2 puanla liderliği Belsinspor’a bıraktı.

Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx
Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xx, (Dk.85 Bilal Çavuş x), Mehmet Kahveci xxx, Ahmet Emin Ayata xx, ( Dk.70 Batuhan Taştan x), Selim Yağmur xx, Mevlüt Metin xx, Okan Uçar xx, (Dk. 55 Burak Aslan x), Mehmet Furkan Ağca xx
Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, İsmail Can Erbaş xx, Atakan Kökkaya xxx, A.Kadir Baykaldı xx, Erdin Kaynar xx, Ümit Ergüner xxx, Halil Aladağ xxx, (Dk.85 Batuhan Bozkurt x ), Abdullah Enes Ozan xx, Uğur Canbolat xx, Erman Çilsal xxx, Cemil Aladağ xx, (Dk. 60 Ömer Faruk Elbiz x)
Goller: Okan Uçar (Dk.16) (Develispor ), Halil Aladağ (Dk. 48) ( Kocasinan Şimşekspor )

Kayseri Süper Amatör Küme 15.Hafta

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