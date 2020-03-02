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Kayseri Süper Amatör Küme 20.Hafta

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor’u 4-1 mağlup ederek 49 puanla liderliğini sürdürdü.Stat: Mimarsinan Serkent StadıHakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Turan Çelik xxxHacılar Erciyesspor : Erdem Kurt x, Burak Türkmen xx, Hüsamettin Sünger x, Ebubekir Baydilli xx, Ali Yılmaz xx, Batuhan Şimşek xx, Turan Derecik xx, Samet Kaan Karaca xx, (Batuhan Murat Çobanoğlu x dk.72), Süleyman Yasa x, Yusuf Karaboğa xx, Murat Mağara xxDevelispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Selim Yağmur xxx, Ahmet Emin Ayata xx, (Harun Okan Yılmaz xx dk.74), Mehmet Furkan Ağca xxx, Mevlüt Metin xx, (Okan Uçar xx dk.70) Burak Arslan xx, (Batuhan Taştan xx dk.68)Goller: Ali Yılmaz (dk.28) (Hacılar Erciyesspor ), Mevlüt Metin (dk.3), Selim Yağmur (dk.65 penaltı), Mehmet Furkan Ağca (dk.82), Okan Uçar (dk.87) (Develispor )Kırmızı Kart: Hüsamettin Sünger (dk.64) (Hacılar Erciyesspor )

Kayseri Süper Amatör Küme 20.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor’u 4-1 mağlup ederek 49 puanla liderliğini sürdürdü.
Stat: Mimarsinan Serkent Stadı
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Turan Çelik xxx
Hacılar Erciyesspor : Erdem Kurt x, Burak Türkmen xx, Hüsamettin Sünger x, Ebubekir Baydilli xx, Ali Yılmaz xx, Batuhan Şimşek xx, Turan Derecik xx, Samet Kaan Karaca xx, (Batuhan Murat Çobanoğlu x dk.72), Süleyman Yasa x, Yusuf Karaboğa xx, Murat Mağara xx
Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Çağlar Erdemci xx, Erkan Atçı xxx, Emre Öztürk xxx, Halil Yozgat xxx, Mehmet Kahveci xxx, Selim Yağmur xxx, Ahmet Emin Ayata xx, (Harun Okan Yılmaz xx dk.74), Mehmet Furkan Ağca xxx, Mevlüt Metin xx, (Okan Uçar xx dk.70) Burak Arslan xx, (Batuhan Taştan xx dk.68)
Goller: Ali Yılmaz (dk.28) (Hacılar Erciyesspor ), Mevlüt Metin (dk.3), Selim Yağmur (dk.65 penaltı), Mehmet Furkan Ağca (dk.82), Okan Uçar (dk.87) (Develispor )
Kırmızı Kart: Hüsamettin Sünger (dk.64) (Hacılar Erciyesspor )

Kayseri Süper Amatör Küme 20.Hafta

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İkindi
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Akşam
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Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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