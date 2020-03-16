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Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 22.

Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;

Buğdaylıspor 1-3 Develispor
Esen Makina Belsinspor 2-1 Talas Anayurtspor
Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor
Hacılar Erciyesspor 4-1 Kayseri Gençlerbirliği
Kayseri Şekerspor 3-1 Kocasinan Ülküspor
Trend Gayrimenkulspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)

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