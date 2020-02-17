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Kayseri Süper Amatör Küme’de 18.hafta tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de heyecan devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 18.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor’un 2 puan kaybettiği haftada Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;
Kayseri Demirspor 1-2 Kocasinan Ülküspor
Trend Gayrimenkulspor 1-2 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 2-2 Buğdaylıspor
Kocasinan Şimşekspor 1-1 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Şekerspor 4-3 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Özvatan Gençlikspor-Develispor (Ertelendi)

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