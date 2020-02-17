Kayseri Süper Amatör Küme’de 18.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de heyecan devam ediyor. 18.hafta 1 maç dışında tamamlanırken lider Esen Makina Belsinspor’un 2 puan kaybettiği haftada Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

İşte 18.haftada alınan toplu sonuçlar;

Kayseri Demirspor 1-2 Kocasinan Ülküspor

Trend Gayrimenkulspor 1-2 Kayseri Gençlerbirliği

Talas Anayurtspor 2-2 Buğdaylıspor

Kocasinan Şimşekspor 1-1 Esen Makina Belsinspor

Kayseri Şekerspor 4-3 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Yolspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Özvatan Gençlikspor-Develispor (Ertelendi)

