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Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısının 19.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;
Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor
Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor
Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Yolspor 1-0 Kocasinan Şimşekspor
Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor
Develispor 8-1 Talas Anayurtspor
Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)

Kayseri Süper Amatör Küme’de 19.hafta tamamlandı

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Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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