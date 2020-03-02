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Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 20.hafta maçları dün oynandı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;
Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor
Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor
Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)

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Kocasinan
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Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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