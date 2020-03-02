Kayseri Süper Amatör Küme’de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Kocasinan Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;
Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği
Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor
Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor
Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen)