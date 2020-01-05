YURTHABER
  4. Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Yolspor 2-4 Develispor
Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor 3-0 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor
Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Kayserispor’da imza haftasıKayserispor’da imza haftası
Kayseri Şeker’de kampanya tebrik ziyaretleri devam ediyorKayseri Şeker’de kampanya tebrik ziyaretleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi B Grubu

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi B Grubu

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

GÜNCELLEME - Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor

Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:48
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Kayserispor U19, Bursa’ya gitti

Kayserispor U19, Bursa’ya gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.