Kayseri Süper Amatör Küme’de ikinci yarı başladı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin ikinci yarısı dün ve bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Oyanan 6 karşılaşmada ile 14.hafta geride kaldı. Zirvede yer alan Develispor ve Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puanla kapattılar.
İşte haftanın sonuçları;
Kayseri Yolspor 2-4 Develispor
Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)
Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kayseri Şekerspor
Hacılar Erciyesspor 8-0 Kayseri Demirspor
Esen Makina Belsinspor 3-0 Kocasinan Ülküspor
Buğdaylıspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor
Özvatan Gençlikspor-Talas Anayurtspor (Kar yağışı nedeniyle ertelendi)
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