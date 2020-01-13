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  4. Kayseri Süper Amatör Küme’de ortalık kızıştı

Kayseri Süper Amatör Küme’de ortalık kızıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 08:48 | Son Güncelleme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 15.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ortalık kızıştı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de 15. hafta geride kaldı. Oynanan 6 maçta 29 gol atıldı. Talas Anayurtspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı.
İşte 15.Haftada alınan sonuçlar;

Kayseri Gençlerbirliği 1-2 Esen Makina Belsinspor
Buğdaylıspor 2-6 Trend Gayrimenkulspor
Hacılar Erciyesspor 3-2 Özvatan Gençlikspor
Kayseri Şekerspor 8-1 Kayseri Demirspor
Kocasinan Ülküspor 1-1 Kayseri Yolspor
Develispor 1-1 Kocasinan Şimşekspor
Talas Anayurtspor 3-0 Kayseri Sağıkspor (Hükmen)

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