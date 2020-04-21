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Kayseri Süper Amatör Küme’ye çıkacak takımın belirlenmesi bekleniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’ye çıkacak takımın belirlenmesi için Tahkim Kurulu’nun vereceği karar bekleniyor.Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’ndan Süper Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım henüz belli olmadı.

Kayseri Süper Amatör Küme’ye çıkacak takımın belirlenmesi bekleniyor

Kayseri Süper Amatör Küme’ye çıkacak takımın belirlenmesi için Tahkim Kurulu’nun vereceği karar bekleniyor.
Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’ndan Süper Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım henüz belli olmadı. Liglerin sona ermesine rağmen Kayserigücü ile Gültepespor’dan hangisinin bir üst lige çıktığı belli olmadı. Ligi 42 puanla tamamlayan 2 takım arasındaki düğümü, Amatör Futbol İşleri Tahkim Kurulu’nun vereceği karar çözecek. Tahkim Kurulu, henüz bir karar vermiş değil. Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’nda yaşanan düğüm ile ilgili olarak, "Bilindiği gibi bu konuyla ilgili Futbol İl Temsilciliğimiz, iki takım arasında baraj maçı oynanacağını ilan etti. Gültepespor’un bu duruma itirazı oldu. Daha sonra TFF Amatör İşler Yönetimi baraj maçı oynanmasına karar verdi. Gültepespor, Tahkim Kurulu’na itiraz etti. Olay şuan Tahkim Kurulu’nda. Bu durumu 7 avukattan oluşan Tahkim Kurulu sonuca kavuşturacak. Tescil ederlerse biz şampiyonu belirleriz. Yoksa Kayserigücü ile Gültepespor arasında baraj maçı oynanacak. İki takım da vermiş olduğu mücadele ile Süper Amatör’e yükselmeyi haketmiştir" dedi.
20 hafta süren Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’nda Kayseri Atletikspor, Gültepespor ve Kayserigücü 42’şer puanla ilk 3 sırada yeralıyor. Üçlü averaj ile Kayseri Atletikspor grubu şampiyon olarak noktalandırırken Gültepespor ile Kayserigücü’nün averajları aynı olduğu için Süper Amatör Küme’ye yükselen ikinci takım belli olamamıştı.

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Kocasinan
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Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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