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Kayseri Süper Amatör Liginde son 4 hafta heyecanı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kaldı.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tıp korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır spor müsabakaları oynanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun almış olduğu kararlar sonrası yerel ligler 18 Temmuz 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Kayseri Süper Amatör Küme’de kalan son 4 hafta heyecanı 18 Temmuz’da start alacak. Takımlar yavaş yavaş çalışmalarına başlarken kalan son 4 haftanın nasıl oynanacağı ise merak konusu. Ligin kalan son 4 haftasında hem şampiyon hem de küme düşen takımlar belli olacak. İşte Süper Amatör Küme’de kalan son 4.Haftanın Maç Programı;
23.Hafta
Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor
Esen Makina Belsinspor-Hacılar Erciyesspor
Kayseri Yolspor-Talas Anayurtspor
Kocasinan Şimşekspor-Özvatan Gençlikspor
Trend Gayrimenkulspor-Kayseri Demirspor
Kocasinan Ülküspor-Buğdaylıspor
Kayseri Sağlıkspor-Develispor
24.Hafta
Kayseri Demirspor-Kayseri Sağlıkspor
Özvatan Gençlikspor-Trend Gayrimenkulspor
Talas Anayurtspor-Kocasinan Şimşekspor
Hacılar Erciyesspor-Kayseri Yolspor
Kayseri Şekerspor-Esen Makina Belsinspor
Buğdaylıspor-Kayseri Gençlerbirliği
Develispor-Kocasinan Ülküspor
25.Hafta
Kayseri Gençlerbirliği-Develispor
Esen Makina Belsinspor-Buğdaylıspor
Kayseri Yolspor-Kayseri Şekerspor
Kocasinan Şimşekspor-Hacılar Erciyesspor
Trend Gayrimenkulspor-Talas Anayurtspor
Kayseri Demirspor- Özvatan Gençlikspor
Kayseri Sağlıkspor-Kocasinan Ülküspor
26.Hafta
Develispor-Esen Makina Belsinspor
Özvatan Gençlikspor-Kayseri Sağlıkspor
Talas Anayurtspor- Kayseri Demirspor
Hacılar Erciyesspor-Trend Gayrimenkulspor
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor
Buğdaylıspor-Kayseri Yolspor
Kocasinan Ülküspor-Kayseri Gençlerbirliği

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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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