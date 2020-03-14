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Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per:

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.03.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per:

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, korona virüsle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tedbirlerin alınması gerekiyor ama dünyayı kendimize zindan etmeyelim" dedi.
Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, İHA’ya yaptığı açıklamada, korona virüsle ilgili bilgiler verdi. Per, "Türkiye, korona virüsü ile yatıyor korona virüsü ile kalkıyor. Biz bunu daha öncesinde gördük. Mers ile sars ile gördük. Şimdide yeni korona virüs çıktı. Sağlık Bakanlığımız bu konuda şeffaflık ile durumu çok iyi götürüyor. Sağlık Bakanımızın dediği gibi, bu vakalar olacak. Vakaların yüzde 80’i hafif atlatıyor. 50 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlarda biraz daha ağır seyrediyor. Bence herkes konuşmasın. Bilende konuşmuyor, bilmeyende konuşuyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konu hakkında tavsiye ettiği 14 madde var. Hijyen ile ilgili, temizlik ile ilgili. Türkiye’de herkes ezberledi. Herkes kendi uzman olduğu alanlarda konuşsun. Mesela çocuk enfeksiyonlarında çocuk uzmanları konuşsun. Onun haricinde kolonya ile kelle paça ile insanların aklını karıştırmaya gerek yok. Ortamı havalandırın, kalabalık ortamlardan bulunmayın. Kayseri üzerinden bahsedeceksek, özellikle Umre ziyaretleri bizim için bu riskli grup dediğimiz hastalar. Özellikle bu Umre ziyaretlerinde dikkat etmeleri lazım. Bir müddet ziyaretlerinin engellenmesi lazımdır. Şöyle düşünmek gerekir ise, Suudi Arabistan’dan geldiğinde 2 hafta boyunca insanların çok fazla görüşmemesi temas etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Per, "Özellikle bayanlar bir gün içerisinde 3 gezme yapabiliyorlar. Onlar çok kalabalık ortama girmesinler. Erkekler içinde kafe, kahvehane gibi akşamları gittiğimiz zaman sigara dumanı olduğunu görüyoruz. Kalabalık ortamlarda havasız ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Çok gerekmedikçe toplu taşıma araçlarını kullanmayalım. Kullanıyorsak ise hijyene dikkat edelim. Bir hekim olarak söylüyorum; konuyu en iyi bilenler konuşsun. Her kafadan bir ses çıkmasın. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu duyuruların yeteri olduğunu düşünüyorum. Tedbirlerin alınması gerekiyor ama dünyayı’da kendimize zindan etmeyelim" dedi.

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