YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Tabip Odası Kovid-19 geçiren meslektaşlarını unutmadı

Kayseri Tabip Odası Kovid-19 geçiren meslektaşlarını unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kovid-19 geçiren sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, beş aydan bu yana salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından bir kısmının hastalığa yakalandığını, bir kısmının da hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu kapsamda, Oda olarak, Kovid-19 salgınına yakalanarak atlatmış olan meslektaşlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Şahin, “Kayseri Tabip Odası olarak, ideolojik ve siyasi kaygılardan arınmış bir şekilde, meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumaya, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm hekimlerimize sahip çıkmaya ve onların sesi olmaya kararlıyız. Bu tavrımızın bir göstergesi olarak, Kayseri’de Kovid-19 hastalığı geçirmiş olan meslektaşlarımızla bire bir görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi bildirmiş ve kendilerine birer geçmiş olsun hediyesi göndermiş bulunuyoruz.” dedi.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORAL VE DESTEĞE İHTİYACI VAR”
Sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde moral ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu ihtiyaç devletimizin hekimlerin bir kısmına sağladığı 3 aylık maddi destek ve milletimizin balkonlardan gösterdiği alkış desteğinin ötesindedir. Devletimizden beklentimiz; aile hekimi, asistan, uzman ve akademisyen fark etmeksizin tüm hekimlerin sorunlarına kulak verilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi; bunun yanında kamu ve özel hastanelerin ihtiyaçlarının salgın süresince karşılanmasıdır. Hepsinden önemlisi, salgınla mücadele yükünün yalnızca sağlık merkezlerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmemesi, seferberlik bilinci içerisinde devletin ilgili birimleri ve vatandaşlarımızın tümü tarafından yüklenilmesidir.”
“SALGINLA MÜCADELEDE BİREYLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
Öte yandan, salgınla mücadelenin ilk şartının bulaşın önlenmesine dair tedbirler olduğunun altını çizen Şahin, önleyici tedbirler hususunda bireylere önemli görevler düştüğünü belirtti. Şahin, “Devletimiz ne tedbir alırsa alsın, vatandaşlarımız sorumluluk alarak bu mücadeleye aktif katkı sağlamazsa, tüm sağlamlığına rağmen sağlık sistemimiz salgını yavaşlatamaz. Hiç temenni etmesek de, salgının hızını kesemezsek, bu mücadeleyi en ön saflarda veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmını gerek bu hastalığa yakalanmaları, gerekse de fiziksel ve ruhsal çöküntüye girmeleri nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bu risk, halkımızın sağlığına en büyük tehdittir.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.