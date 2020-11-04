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Kayseri tarımsal alanda da adından söz ettirecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlediği basın toplantısında Kayseri’nin tarım ve hayvancılık raporunu açıkladı.

Kayseri tarımsal alanda da adından söz ettirecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, düzenlediği basın toplantısında Kayseri’nin tarım ve hayvancılık raporunu açıkladı. Bağlamış; "Kayserimiz Biliyorsunuz ki Et ve et ürünleri üretiminde Pastırma, sucuk, kavurma vb. gibi Türkiye’nin en önde gelen üreticisidir, ancak bununla beraber tarımsal alanda da giderek yapılan atılımlarla adımızdan söz ettireceğiz" dedi.
KTB’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Bağlamış, raporu hazırlamadaki amaçlarının; sektördeki eksiklikleri ve talepleri ortaya çıkarıp, ilin dinamikleri ile birlikte bu konuda daha iyi nasıl sonuçlar almak için ortaya çıkan tablonun istişaresinin yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Bağlamış; "Ülkemiz ekonomisi oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktı. Ancak bizler bu süreçte borsa olarak ilimizin tarım ve hayvancılık ekonomisini geliştirmek adına sürekli çalıştık, faaliyetlerimiz arttırdık, büyüyen kurumsal kapasitemizle ilimiz içinde ve dışında üyelerimize hizmetler sunuyor, onları en iyi şekilde temsil ediyor seslerini duyuruyoruz. Borsamızı özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten, destek veren kuruma dönüştürdük. Üyelerimize en kaliteli şekilde hizmet vermeyi amaçlayarak, uluslararası standartlarda hizmetler vermek için çalışmalar yapmaktayız. İlimizin iş dünyasına yönelik çözümler üretirken, milletimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek mekanizmalar kurmaya devam ediyoruz. Misyonumuz tüm üyelerimizin dünya standartlarında rekabet imkanına kavuşmasıdır. Özel sektörümüzün çatı kuruluşu ve asli temsil mekanizması olan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğü doğrultusunda çalışarak daha güçlü bir Kayseri olma hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kayseri’nin Türkiye’nin önde gelen et üreticisi olduğu gibi tarımsal üretimde de ürün yelpazesini giderek artırdığını aktaran Başkan Bağlamış; "Kayserimiz Biliyorsunuz ki Et ve et ürünleri üretiminde Pastırma, sucuk, kavurma vb. gibi Türkiye’nin en önde gelen üreticisidir, ancak bununla beraber tarımsal alanda da giderek yapılan atılımlarla adımızdan söz ettireceğiz. Bu anlamda sizlere ilimizin bazı tarımsal verilerinden bahsetmek istiyorum; kabak çekirdeğinde; 16 bin 706 ton üretimle, Türkiye’de yüzde 1. sıradayız. Ayçekirdeğinde; 23 bin 950 ton üretimle Türkiye’de 1. sıradayız. Patates üretiminde; 451 bin 798 ton üretimle 4. sıradayız. Kuru fasulye üretiminde 4 bin 455 ton üretimle 7. sıradayız. Aspir üretiminde; 732 ton üretimle 9. sıradayız. Artık Kayseri olarak tarımsal üretimde görüldüğü üzere ürün yelpazesinin giderek artış gösterdiğini görmekteyiz. Türkiye tarım ve hayvancılık üretimi konusunda köklü bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir. Türkiye, dünyanın lider tarım üreticilerinden biri olmayı hak etmektedir. Salgın hastalıklar, krizler bize gösterdi ki gıda arz güvenliği ve gıda noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmak içinde bulunduğumuz durumda her şeyden önemli, bu süreç tarım ve hayvancılığın önemi bizlere bir kez daha gösterdi. Hem ülkemizde hem ilimiz de tarım ve hayvancılığın öneminin anlaşılması bizleri bu süreçte ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi.
"Kayserimiz teşvik, hibe ve desteklemelerden daha fazla yararlandırılmalıdır"
Kayseri’nin destek ve teşviklerden daha fazla yararlandırılması gerektiğinin altını çizen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "2019 Kayseri Tarım Hayvancılık raporu ilimizdeki tarımsal ve hayvansal veriler yatırım alanları devlet destekleri gibi birçok alanda rehber olma özelliği taşıyacaktır. Biz bu çalışma ile ilimizin tarım ve hayvansal potansiyeline yönelik artılarımızı ve eksilerimizi detaylıca inceleyerek kamu ve özel sektöre rehber olma amacı güdüyoruz. Bu anlamda özellikle parantez açmamız gereken nokta teşvikler, hibeler, desteklemeler. Kayserimiz teşvik, hibe ve desteklemelerden daha fazla yararlandırılmalıdır. Bu noktada ilimizin teşvik, hibe ve desteklerden yeterince yararlanamadığını düşünmekteyiz. İlimizdeki siyasilerimiz, odalarımız, STK’larımız hep birlikte herhangi bir ayrım yapılmaksızın bu amaç etrafında bir araya gelmeli ve Kayseri’nin hak ettiği değeri görmesi adına tek ses mücadele etmeliyiz. Yine tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini ilimize kazandırmak için mücadele etmeliyiz. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler de üyelerimizin her türlü sorununu çözme adına çalışmalar yapmakta, ilimizin hayvancılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olması için gayret göstermeye çalışmaya elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Kocasinan
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Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Türkyar Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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