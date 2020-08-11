YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri temsilcilerinin fikstürü belli oldu

Kayseri temsilcilerinin fikstürü belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:10 | Son Güncelleme

Kayseri’yi bu sezon voleybol liglerinde temsil edecek olan takımların fikstürü belli oldu.

Kayseri’yi bu sezon voleybol liglerinde temsil edecek olan takımların fikstürü belli oldu. Kadınlar 1. Lig ekibi OSB Teknik koleji, lige kendi evinde başlarken, Erkekler 1 Lig ekibi Melikgazi Belediyespor ile 2. Lig ekibi Develi Belediyespor ise lige deplasmanda başlayacak.
Kayseri Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, bu sezon Kayseri’yi temsil edecek olan takımlara başarılar dilerken fikstürlerin belli olduğunu söyledi. Dicle, yaptığı açıklamada, “1.Lig Kadınlar Temsilcimiz OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 1. Lig B Grubu’nda ilk maçında 11 Ekim 2020 tarihinde kendi evinde Bolu Belediye Sporu konuk edecek.Yine 1. Lig Erkekler Temsilcimiz Melikgazi Belediyespor A grubunda ilk maçında 10 Ekim 2020 tarihinde deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Melikgazi Belediye spor 2. hafta kendi evinde 17 Ekim 2020 tarihinde Maliye İhtisas takımını konuk edecek. Bu sezon Kayseri’yi 2. Lig Erkekler 3 Grup’ta temsil edecek Develi Belediyespor ise ilk maçına 25 Ekim 2020 tarihinde deplasmanda Nevşehir Bel.spor önünde çıkacak. Develi Belediye Spor 2. hafta kendi evinde 01 kasım 2020 tarihinde Konya Ilgın Uğur spor takımını konuk edecek. Takımlarımıza 2020-2021 Sezonununda başarılar dilerim hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:45
Yatsı
21:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.