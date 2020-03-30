Kayseri Ticaret Borsası 1000 aileye gıda yardımı yapacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda yardımında bulunacaklarını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, yardım kampanyalarına imkanları doğrultusunda destek olmak istediklerini belirtti.

Kaymakamlıklar aracılığıyla 1000 aileye gıda malzemesi ulaştıracaklarını aktaran Bağlamış, "Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgını ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu salgını evimizde kalarak ve kişisel temizliğimize dikkat ederek birlikte engelleyebiliriz. Bu zor günlerde ülkemizdeki yaşlı, kronik hasta ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Aile kurumunu ayakta tutmak için ülke olarak seferber olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'ye dayanışma çağrısında bulunan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Herkes öncelikle kendi akrabasından, çevresinden başlayarak yardıma ihtiyaç duyan bütün fertleri, özellikle işten çıkarılanları ve gündelikçi çalışanları tespit edip az çok demeden yardım etmeli. Kovid-19’dan olumsuz etkilenen sanayi, ticaret ve tarım kesiminden üyelerimizle sürekli görüşerek sektörlerini ilgilendiren sorunları saptayıp, taleplerini ve çözüm önerilerini alıyoruz. Üyelerimizden gelen konular derlenerek, ilgili bakanlıklarımıza ve çatı kuruluşumuz TOBB’a anında iletilmektedir. Aynı şekilde çalışanlarımızın ve üyelerimizin virüse karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgilendirmeler sürekli duyurulmaktadır."