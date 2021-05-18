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Kayseri Ticaret Borsası

18.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 85,86, takım pastırmanın kilogramı 108 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 85,86, takım pastırmanın kilogramı 108 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,002,05ArpaKg1,881,90Kabak çekirdeği (yerli)Kg26,0035,00SucukKg62,6485,86Pastırma (takım)Kg102,60108,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
19:52
Yatsı
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Gaye Eczane
Melikgazi
İşler Eczane
Melikgazi
Kübra Eczane
Kocasinan
Rüzgar Eczane
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