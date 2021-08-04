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Kayseri Ticaret Borsası

04.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 85,86 lira, takım pastırmanın kilogramı 135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,402,45ArpaKg2,282,30Kabak çekirdeği (yerli)Kg24,0030,00SucukKg68,4085,86Pastırma (takım)Kg124,20135,00

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Akbulut Eczane
Melikgazi
Bilal Eczane
Kocasinan
İşler Eczane
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