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Kayseri Ticaret Borsası

16.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 95 lira, takım pastırmanın kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,273,30ArpaKg2,852,90Kabak çekirdeği (yerli)Kg18,0026,00SucukKg81,0095,00Pastırma (takım)Kg135,00145,00

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