YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

22.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada sucuğun kilogramı en yüksek 118 lira, takım pastırmanın kilogramı 194 lira 40 kuruştan işlem gördü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 118 lira, takım pastırmanın kilogramı 194 lira 40 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg4,104,15ArpaKg3,853,87Kabak çekirdeği (yerli)Kg30,0040,00SucukKg108,00118,00Pastırma (takım)Kg183,60194,40

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Yalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildiYalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildi
Kayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandıKayseri'de bağ evinden hırsızlık yapan 3 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:57
İkindi
16:00
Akşam
18:30
Yatsı
19:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Salı

Elit Eczanesi
Melikgazi
Gülşah Eczanesi
Kocasinan
Karacalar Eczanesi
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi
Kocasinan
Tekiner Eczanesi
Melikgazi
Cırgalan Eczanesi
Kocasinan
Çakmak Eczanesi
Talas
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Eksikliği cinsel hayatınızı bitirir!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.