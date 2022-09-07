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Kayseri Ticaret Borsası

07.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 181,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,755,77ArpaKg5,705,72
Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0060,00SucukKg141,50181,50Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pastırma sucuk

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