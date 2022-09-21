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Kayseri Ticaret Borsası

21.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Ticaret Borsası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 189 liradan, takım pastırmanın kilogramı 277,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg5,855,87ArpaKg6,106,12
Kabak çekirdeği (yerli)Kg50,0070,00SucukKg141,50189,00Pastırma (takım)Kg242,00277,50

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Anahtar Kelimeler:
Pastırma sucuk

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:36
İkindi
16:03
Akşam
18:45
Yatsı
20:02
Kayseri ECZANELER
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