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Kayseri Toyota Plaza Aksoy’un geleneksel ’Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Toyota sahipleri avantajlarla dolu geleneksel ’Servis Günleri Kampanyası’ ile yaklaşmakta olan kış aylarına “bakımlı ve güvenle’ girecekler.30 Kasım tarihine kadar sürecek ’Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan’ yararlanmak için Kayseri’de hizmet veren Toyota Plaza Aksoy’a gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler.

Kayseri Toyota Plaza Aksoy’un geleneksel ’Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ başlıyor

Toyota sahipleri avantajlarla dolu geleneksel ’Servis Günleri Kampanyası’ ile yaklaşmakta olan kış aylarına “bakımlı ve güvenle’ girecekler.
30 Kasım tarihine kadar sürecek ’Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan’ yararlanmak için Kayseri’de hizmet veren Toyota Plaza Aksoy’a gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.
Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için “Kayseri Toyota Plaza Aksoy’a götürmek olacak.

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