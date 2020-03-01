YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri U-14 Play-Off Grubu’nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.STAT: Argıncık 2 Nolu SahaHAKEMLER: Resul Kural xxx, İlker Özbayburtlu xxx Seyit Burhanettin Şahan xxxİNCESU ERDEMSPOR: İskender Yıldırım xxx, Yasin Karaca xxx, İbrahim Ayata xx (Dk.

Kayseri U-14 Play-Off Grubu’nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Resul Kural xxx, İlker Özbayburtlu xxx Seyit Burhanettin Şahan xxx
İNCESU ERDEMSPOR: İskender Yıldırım xxx, Yasin Karaca xxx, İbrahim Ayata xx (Dk. 65 Ahmet Can Coşkun x), Fevzi Alkan xx (Dk. 45 Ekber Kağan Şimşek x), Ahmet Yiğit Akbaş xx (Dk. 36 Mustafa Efe Seval xx), Anıl Bedir xxx, Ali Tosunoğlu xxx, Mehmet Emin Bülbül xx (Dk.52 Bayram Kaplan x), İsmail Karpuz xxx, Melih Taha Ocak xxx, İsmail Gök xxx (Dk. 36 Orhan Hasan Narin xx)
ERKİLETSPOR: Hamdi Konrener x (Dk. 36 Osman Feyza x), Fikri Aslantaş x, Alparslan Bozkurt x (Dk. 60 Osman Bilal Karakuş x), Yahya Solmaz x, Taha Toprak xx, Ali Altuner x, Malik Çelik x, Yasin Depan x (Dk. 36 Ali Taşbaş x), Miraç Utku x (Dk. 50 Efecan Eken x), Enes Tülay xx, Hayrettin Karabulut xx
GOLLER: Malik Çelik Dk. 25 (Erkiletspor), Melih Taha Ocak Dk. 10 ve 65 , İsmail Karpuz Dk. 12 (İncesu)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da üretilecek

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Ankara'da apartmanın çatısında yangın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:55
İkindi
16:05
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

Kayseri merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

CHP’de Ümit Özer güven tazeledi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.