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  4. Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kayseri U-15 Ligi B Grubu’nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor’a 3-0 mağlup oldu.Stat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Muhammed Emin Çolak xx, Onur Aydın xx, Sema Çetin xxHacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce xxx, Nezir Kaan Cengiz xxx, Batuhan Bağlamış xxx, Mert Koç xxx, Burak Avcı xxx, Osman Söylemez xx, Mahmuthan Bayırbaşı xx (Dk.

Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu’nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor’a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Emin Çolak xx, Onur Aydın xx, Sema Çetin xx
Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce xxx, Nezir Kaan Cengiz xxx, Batuhan Bağlamış xxx, Mert Koç xxx, Burak Avcı xxx, Osman Söylemez xx, Mahmuthan Bayırbaşı xx (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu xx), Mehmet Çiftçibaşı xx, Talha Özyürek xxx, Fatih Eroğlu xx, Bedirhan Teke xx
OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır xx, Murathan Topakkaya x, Mustafa Alp Yedikaya x, Samet Şahin x, İslam Ova xx, Anıl Çalış xx, Samed Yüksel x, Enes Berkay Çetin x, Özkan Ekici xx, Ege Irmak xx, Yusuf Aydoslu xx
Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10 , Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik)

Kayseri U-15 Ligi B Grubu

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Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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