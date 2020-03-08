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Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü’nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.Stat Argıncık 1 Nolu SahaHakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Merve Dağcı xx, Erkam Güler xxKayserigücü: Yakup Demir x, Mehmet Akif Kaman x, Şükrü Akkaz xx, Zekai Karakaya xx, Veysel Halluvi x, Eren Muslu xx, Emir Sezer x, Kemal Çelik x, Furkan Kapucu xx, M.

Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü’nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Merve Dağcı xx, Erkam Güler xx
Kayserigücü: Yakup Demir x, Mehmet Akif Kaman x, Şükrü Akkaz xx, Zekai Karakaya xx, Veysel Halluvi x, Eren Muslu xx, Emir Sezer x, Kemal Çelik x, Furkan Kapucu xx, M. Eren Taflı x, Üzeyir Keskin xx
Erkiletspor: İsmail Timurcuoğlu xxx, İlker Toprak xxx, Bahadır Sarıçiçek xxx, Abdülbaki Öztoprak xxx, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya xx, Bekir Arslan xx, Nurhak Özel xxx, Ahmet Kaan Bekdemir xxx, Melih Pınar xxx, Osman Atilla Sönmez xxx
Goller: Bahadır Sarıçiçek Dk. 40 , Ahmet Kaan Bekdemir Dk. 60 , Bekir Arslan Dk. 65 (Erkiletspor)
Kırmızı Kartlar: Şükrü Akkaz Dk. 70 , Akif Kaman Dk. 61 (Kayserigücü)

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İmsak
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Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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