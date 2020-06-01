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Kayseri Üniversitesi, Online Üniversite Tercih Fuarına Katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.06.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kayseri Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından düzenlenen online üniversite tercih fuarına katıldı.30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen online üniversite tercih fuarında Kayseri Üniversitesi ile birlikte, devlet ve özel olmak üzere 29 üniversite sanal stant açarken, katılımcı üniversiteler stantları ziyaret eden öğrencilere üniversitelerini ve bölümlerini tanıttı.

Kayseri Üniversitesi, Online Üniversite Tercih Fuarına Katıldı

Kayseri Üniversitesi, Eket Fuarcılık tarafından düzenlenen online üniversite tercih fuarına katıldı.
30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen online üniversite tercih fuarında Kayseri Üniversitesi ile birlikte, devlet ve özel olmak üzere 29 üniversite sanal stant açarken, katılımcı üniversiteler stantları ziyaret eden öğrencilere üniversitelerini ve bölümlerini tanıttı. YKS sınavı ve meslek tercihleri ile ilgili online seminerlerin de yer aldığı fuarda, öğrencilere daha detaylı bilgi almaları için üniversiteler tarafından online sohbet etme (chat) imkânı da sunuldu. Uygulama ve proje odaklı ve iş dünyasıyla bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olmak misyonuyla faaliyet gösteren Kayseri Üniversitesi’nin sanal standında öğrencilere, okul temsilcisi öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bilgiler verildi.
Online üniversite tercih fuarında Kayseri Üniversitesi’nin standını bini aşkın öğrenci ziyaret etti.

Kayseri Üniversitesi, Online Üniversite Tercih Fuarına Katıldı

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